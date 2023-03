Riqualificazione di via Ferrara, modifiche temporanee alla viabilità per lavori di riasfaltatura

Nel contesto della riqualificazione della via Ferrara, l'amministrazione comunale di Cattolica informa che da venerdì (17 marzo), verranno chiusi temporaneamente al traffico veicolare alcune porzioni della carreggiata compresa tra la Via Emilia-Romagna e la via Del Prete per consentire le operazioni di riasfaltatura. Il programma di massima procederà secondo il seguente ordine di intervento: corsia lato Rimini nel tratto compreso tra le vie Emilia-Romagna e Donizzetti; corsia lato Rimini tra le vie Donizzetti e Trento; corsia lato Rimini tra le vie Trento e Del Prete. A seguire si procederà con lo stesso ordine per i tratti della corsia lato Pesaro.

Agenti della Polizia municipale saranno impegnati a garantire la sicurezza nella zona di intervento, considerando l'abituale traffico veicolare e l'elevata presenza dei mezzi operativi. Nel contempo, verranno posizionati i divieti di sosta nel secondo tratto di via Ferrara, quello compreso fra la via Del Prete e la via Dante, per poter intervenire anche qui con il rifacimento delle asfaltature da lunedì mattina (20 marzo).