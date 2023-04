Riscaldamento degli edifici pubblici e privati, prorogato al 22 aprile il termine per l’accensione

Anche l’amministrazione comunale di Santarcangelo, considerando il permanere delle basse temperature, ha deciso di prorogare fino al 22 aprile il termine per l’accensione del riscaldamento negli edifici pubblici e privati. Le previsioni meteo, infatti, indicano una permanenza del tempo instabile degli ultimi giorni, con basse temperature nelle ore mattutine e serali, per cui la sospensione degli impianti termici può avere ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza.

Per tali ragioni, l’Amministrazione comunale ha prorogato la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici pubblici e privati di Santarcangelo, per una durata massima di 6 ore giornaliere e con una temperatura non superiore a 19 gradi. La proroga, in ogni caso, potrà essere revocata prima del 22 aprile nel caso in cui le temperature esterne dovessero tornare a salire.