Rissa tra bande di ragazzini degenera, botte e spintoni a due Carabinieri che finiscono in ospedale

I carabinieri intervengono per sedare una rissa tra giovani ma finiscono a loro volta aggrediti. Non è stato un sabato sera agevole, quello appena trascorso, per i Carabinieri della Compagnia di Riccione, con il capo pattuglia di servizio in notturna prima accerchiato e poi aggredito da tre esagitati coinvolti nella rissa. Tutto accade attorno all’1,30 di notte, tra sabato e domenica, quando durante il turno di pattuglia notturno i due militari si fermano per un caffè in un bar di via Veneto. Poco dopo vengono avvisati di una rissa in corso nelle vicinanze. Non appena i carabinieri si avvicinano per verificare la situazione, alcuni dei presenti avrebbero iniziato prima a protestare per la richiesta dei documenti poi ad aggredire gli agenti. Per tre dei presenti è scattato l’arresto, dopo l’intervento di altri Carabinieri in supporto dei colleghi. Si tratta di giovanissimi poco più che maggiorenni, l’accusa è resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri riportata la calma, si sono recati al pronto soccorso di Riccione dove, a seguito delle visite, sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.