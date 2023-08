La protesta delle mamme, petizione online: "Mancano posti negli asili nido. Non fateci lasciare il lavoro"

Un gruppo di mamme, residenti nel Comune di Rimini, ha creato una petizione per portare all’attenzione una problematica importante e attuale: la mancanza di asili nido. Il documento è reperibile e si può sottoscrivere, dallo scorso 1° agosto, attraverso la piattaforma change.org. E in poche ore sono già state raccolte 412 firme.

“Facendo un primo ragionamento sulla base delle graduatorie dell’anno di riferimento 2023/2024, e incrociando i relativi dati tra loro, possiamo rilevare che su un bisogno totale di 809 posti, tante sono state le richieste, sono stati accettati soltanto 251 bambini. Sostanzialmente una copertura del 31%. Possiamo considerarla ridicola”, scrivono le firmatarie della petizione, una ventina di mamme.

Analizzando poi i dati per fasce di età, emerge che i più penalizzati, percentuali alla mano, sono stati i lattanti e i piccolissimi, che di fatto rappresentano le situazioni più delicate, riguardando il momento in cui le mamme lavoratrici dovrebbero essere reintegrate nel loro posto di lavoro. “La mancanza di questa sensibilità sul territorio del Comune di Rimini ha a nostro parere - proseguono le mamme - radici molto lontane, radici che risiedono nel problema concreto della parità della donna nella società moderna e sul posto di lavoro. La mancanza di servizi educativi si riflette su tutta la collettività, in quanto questo tipo di servizio permette di creare una rete di sostegno e di cura della famiglia stessa”.

“Per noi mamme Riminesi e non, l’asilo nido non è la ricerca di un lusso, bensì l’esigenza di poter tornare al nostro lavoro, lavoro che ci siamo guadagnate e meritate, e che ci permette di realizzarci nella società come persone, lasciando i nostri figli al sicuro. Stante così le cose, questo per noi non è possibile. Perché, mancando gli asili, qualora manchi anche una struttura familiare di supporto, l’unica alternativa è lasciare il lavoro”.