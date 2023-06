Romano Filanti confermato alla guida del Ceis coadiuvato dalla vice Grazie Righetti

Il Ceis, Centro Educativo Italo Svizzero, rinnova le sue cariche. L'Assemblea dei Soci, svoltasi in data 28 aprile, ha approvato

all'unanimità il bilancio consuntivo del 2022, chiuso con un significativo margine positivo. L'assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo delle cariche sociali nominando i nuovi consiglieri: Fabbri Maurizio, Filanti Romano, Magnani Eugenio, Marra Giovanni, Righetti Grazia, Rocchi Morena, Sorrentino Mara. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 7 giugno, ha riconfermato il ruolo di Presidente per Romano Filanti - già in carica dal 2021 - coadiuvato dalla Vice Presidente Grazie Righetti. In occasione della riconferma alla presidenza, Romano Filanti ha voluto ricordare due figure importanti per il CEIS, che, purtroppo, ci hanno recentemente lasciato: Andrea Canevaro (pedagogista) e Teo De Luigi (regista del filmato sul Ceis “Lo spazio che Vive”).