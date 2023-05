Ruba le carte di credito all'ex agente e compra i Gratta&Vinci, condannato

E' stato condannato a 3 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, un riminese 47enne finito a processo per rapina. L'uomo, difeso dall'avvocato Francesca Romana Dotti, insieme a una complice poi diventata irreperibile nel settembre del 2022 rubò 3 carte di credito ad un ex poliziotto all'interno di un hotel di Marina Centro. I due, con le tessere asportate, si erano recati immediatamente in una tabaccheria poco distante iniziando a comperare al distributore automatico alcuni Gratta&Vinci. Sul cellulare della vittima erano arrivati subito gli sms inviati dalla banca per avvisarlo delle transazioni e l'uomo si era precipitato nella rivendita intercettando così i due malviventi.

Ne era nato un violento tafferuglio con la complice del 47enne che, più volte, aveva aizzato il proprio cane contro il derubato con quest'ultimo che era stato morso agli avambracci. A dare l'allarme erano stati alcuni passanti e, sul posto, si era precipitata una pattuglia delle Volanti che aveva immobilizzato il 47enne per poi partire alla ricerca della complice.