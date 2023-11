Rubò le offerte in chiesa, il ladro a processo perdonato dal parroco che invoca la misericordia di Dio

Lo scorso 17 gennaio si era introdotto nella chiesa parrocchiale di Osteria Nuova di Montelabbate, in provincia di Pesaro, per cercare di scassinare la cassetta delle offerte ma sorpreso dal parroco che aveva dato l'allarme un 34enne di origini argentine residente nella provincia di Rimini noto alle forze dell’ordine era poi stato arrestato dai carabinieri. Finito a processo, nel corso della prima udienza che si è tenuta nella giornata di martedì il religioso davanti al giudice ha perdonato il malvivente e, invocando la misericordia di Dio, ha rimesso la querela nei suoi confronti e, così come prevede la legge Cartabia, il magistrato ha dichiarato il non luogo a procedere. Il giorno del furto il sacerdote era stato messo in allarme da alcuni rumori sospetti provenienti dalla chiesa e, guardando le telecamere di videosorveglianza, aveva scoperto l'intruso che rovistava tra gli arredi e la cappella. In un primo tempo il 34enne aveva sostenuto di stare solo curiosando e, il parroco, lo aveva quindi allontanato. Solo in un secondo momento il religioso si era accorto che la cassetta delle offerte era stata scassinata ed erano spariti un centinaio di euro. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in un giorno erano riusciti ad individuare il ladro che era stato quindi denunciato a piede libero con l’accusa di furto aggravato.