Sadegholvaad ridisegna la giunta: a Magrini le società partecipate, il Patrimonio va a Bragagni

Novità in giunta a Rimini dopo il passaggio dell'assessore Moreno Maresi nel cda di Ieg e le conseguenti dimissioni. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, durante le scorse ore, ha formalizzato la nomina del nuovo assessore e la redistribuzione delle deleghe a seguito delle dimissioni presentate dall’assessore Moreno Maresi il 22 marzo. Oltre alla nomina dell’assessore Michele Lari con delega a sport e cultura - che cessa dalla carica di Consigliere Comunale - i restanti ambiti di attività precedentemente attribuiti all’assessore Maresi sono stati affidati all’assessore Francesco Bragagni per quanto riguarda la delega al Patrimonio e all’assessore Juri Magrini per la delega alla governance delle Società Partecipate. Rimangono invariati gli ambiti di attività degli altri assessori.

Il nuovo assetto degli incarichi

Chiara Bellini: Politiche per l’Educazione, Università, Formazione e Lavoro, Politiche di genere, Partecipazione;

Francesco Bragagni: Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale, Patrimonio;

Roberta Frisoni: Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR;

Kristian Gianfreda: Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non societari;

Michele Lari: Sport, Cultura;

Juri Magrini: Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile, Governance delle Società Partecipate;

Francesca Mattei: Patto per il Clima e il Lavoro, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli Animali, Politiche per la Pace e Cooperazione Internazionale, Agricoltura, Trasparenza e Semplificazione Amministrativa;

Anna Montini: Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blue Economy, Statistica;

Mattia Mario Morolli: Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi, Transizione Digitale.

Rimangono in capo al sindaco le deleghe a: Turismo e Promozione della Città, Relazioni Europee e Internazionali, Piano Strategico e tutto quanto non sia riconducibile alle materie specificamente assegnate ai singoli assessori.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp