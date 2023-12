Saluto di fine anno, il sindaco invita tutta la cittadinanza in sala del consiglio

In vista delle prossime festività, il sindaco Filippo Giorgetti invita la cittadinanza a partecipare, venerdì 22 dicembre, alle ore 11 presso la Sala del Consiglio comunale di Piazza del Popolo, al tradizionale saluto di fine anno. Il primo cittadino, affiancato dalla giunta comunale, incontrerà personalmente i cittadini e le varie rappresentanze associative ed economiche di Bellaria Igea Marina, per lo scambio di auguri e per un brindisi: una tradizione che si rinnova e alla quale l’amministrazione tiene in maniera particolare, per vivere con senso di comunità l’arrivo del Natale e delle festività di fine anno.