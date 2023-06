San Giovanni città della poesia, svelati i vincitori della settima edizione

Lo scorso 30 maggio si è riunita la commissione per valutare gli elaborati della 7° edizione del concorso "San Giovanni città della poesia": presenti il curatore della rassegna e poeta Luca Nicoletti, l'Assessore Michela Bertuccioli per il Comune, Barbara Mariani e Samanta Menghi per Aps Pro Loco e Katia Gualerzi per Scuolinfesta aps. Il concorso di poesia, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria Inferiore dell'Istituto Comprensivo Statale e Istituto Maestre Pie, propone quest’anno di celebrare Alessandro Serpieri, astronomo, scienziato e filosofo nato a San Giovanni, per un ricordo che si affianca alle celebrazioni per il centenario della sua nascita. Serpieri venne consacrato al sacerdozio nel 1848, fu insegnante all'Università di Urbino con un approccio didattico improntato alla partecipazione attiva degli studenti, ed ebbe tra i suoi allievi Giovanni Pascoli.

Il tema dell’anno è infatti Costellazioni, così declinato dal curatore Luca Nicoletti: “Costellazioni, enigmatiche mappe astrali, disegni tra le stelle. La notte stellata chiama il nostro sguardo, perché conosce i nostri desideri, i nostri sogni. Le linee immaginarie tracciate dalle stelle mettono in scena i grandi miti, ci raccontano delle vite degli antichi e ispirano i poeti. Secondo Octavio Paz, grande poeta messicano, "la scrittura umana riflette quella dell'universo, è la sua traduzione e la sua metafora. E non c'è parola originale, non c'è principio: ciascuna parola è metafora di un'altra parola". Nell'universo non c'è differenza tra parole e corpi celesti, ciò che vive è respiro d'infinito”.

Anche quest'anno la risposta dei ragazzi è stata significativa: sono stati infatti poco meno di 200 gli elaborati prodotti dagli studenti delle classi II e III Istituto Comprensivo Statale e Maestre Pie dell’Addolorata. Dopo una mattinata di lettura e riflessione sugli elaborati proposti da parte della Commissione, sono stati individuati 10 ragazzi risultati vincitori del concorso:

Per l’Istituto Comprensivo Statale

PICCOLA STELLA Bisi Martina IIB

LO SPAZIO Nicolini Davide IIB

IO SONO UNA NUVOLA Pierleoni Lorenzo IIB

RIMPIANTO Laila Marcaccini IIC

Per l'Istituto Maestre Pie

BAMBINA di Asia Iannarone IIB

COME UN RAPIDO FASCIO DI LUCE di Vittoria Sophie Casadei IIB

STUPORE (2) di Benedetta Giorgi IIA

FIAMMA di Arianna belli IIIB

LA VOCE DELLE STELLE di Maria Matilde Maffi IIIB

RINASCITA Giada Ronchi IIB

La serata di premiazione organizzata da Aps Pro Loco si svolgerà il 15 luglio nella nuova Arena Spettacoli in Largo Fosso del Pallone, all’interno della rassegna estiva di San Giovanni in Marignano “Estate Fuori dal Comune”. Durante la serata i ragazzi reciteranno il loro componimento con la proiezione del video da loro prodotto e ispirato alla loro poesia. Saranno quindi premiati con un riconoscimento ideato da Scuolinfesta Aps. Durante la serata si darà anche spazio per trattare il tema dell’anno. Anche quest'anno la commissione è rimasta particolarmente colpita "dalla qualità dei componimenti e dalle riflessioni dei ragazzi. Ogni anno è sempre complesso individuare i vincitori del concorso che si conferma davvero coinvolgente e significativo per cui siamo felici di riproporlo in un percorso di condivisione tra Amministrazione, realtà del Terzo Settore e Istituti Scolastici".