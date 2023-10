San Giovanni in Marignano e Cattolica si uniscono alle "Città ad Impatto Positivo"

Nel pomeriggio di martedì 10 Ottobre, in Piazza Silvagni, alla presenza di Michela Bertuccioli, Assessore Comune di San Giovanni e Servizi Sociali, Nicola Romeo, Assessore Comune di Cattolica e Servizi Sociali, Gianluca Palazzetti di PMG, Nadia Vandi per Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni e referenti e volontari Auser, nonché gli sponsor che hanno contribuito al progetto, è stato presentato il veicolo per il trasporto delle persone con fragilità, non autosufficienti, a disposizione dei due Comuni tramite Auser. Il progetto prevede una serie di azioni lungo le prossime due annualità che si svolgono tra l'inclusione, il mondo scolastico e la promozione della sostenibilità ambientale.

L’inclusione è uno dei temi centrali del progetto: Auser Rimini ha ricevuto un veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie e fragilità. Il veicolo servirà per supportare l’accompagnamento a visite mediche e ad attività specifiche sul territorio, garantendo loro il maggior grado di autonomia possibile. “Aderire a questo progetto è molto importante perché mette in risalto la collaborazione del pubblico con il terzo settore ed il privato per migliorare la qualità di vita e il benessere dei cittadini”- sottolineano le due amministrazioni. “I volontari dell’Auser sono il cuore della comunità in cui operano, sono un flusso di bene invisibile che rende la comunità più bella. Avere più mezzi a disposizione cambierà la vita di molte persone” Massimo Fusini Vicepresidente Auser Rimini Gli studenti degli Istituti Comprensivi parteciperanno ad un percorso di sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale e sull’importanza dell’inclusione. La finalità è coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di progetti volti a migliorare la vivibilità della loro città. Verranno inoltre realizzati boschi urbani attraverso la piantumazione di alberi.

Affermano i referenti dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano: “Insieme possiamo” è la dicitura che PMG ha scelto di riportare sull’automezzo donato ad AUSER per il trasporto delle persone più fragili residenti nei nostri Comuni. Quando si lavora insieme è più facile realizzare progetti come “Città ad impatto positivo” che riveste una forte valenza sociale ma che rivolge pari attenzione all’ambiente con la piantumazione di nuove alberature, come previsto nelle prossime settimane a Cattolica, ma anche attraverso attività educative e di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi che per questo anno si realizzeranno nelle scuole di San Giovanni in Marignano. Profondamente grati a PMG per aver proposto e realizzato questo progetto, così come grati dobbiamo essere ad AUSER per le diverse ed importanti attività a carattere sociale che svolge nei nostri Comuni. Uno speciale ringraziamento va rivolto ai numerosi imprenditori del nostro territorio che, con il loro prezioso contributo, hanno permesso di realizzare il progetto ma, soprattutto, hanno rappresentato al meglio cosa significhi sentirsi parte della propria Comunità. Questa gioia del donare, l’amorevole attenzione ai bisogni delle persone più fragili della nostra Comunità, si è respirata pienamente al momento della consegna dell’automezzo.”

Maggiori info sul progetto sono disponibili qua: San Giovanni in Marignano e Cattolica Città ad Impatto Positivo (cittaadimpattopositivo.it)