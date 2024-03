San Giovanni prepara la Notte delle streghe 2024: un'edizione dedicata al tempo

San Giovanni in Marignano e le streghe, un binomio imprescindibile. Con l’arrivo della primavera si annunciano sorprese e novità a San Giovanni in Marignano, a partire dall’annuncio della manifestazione più attesa. "La Notte delle Streghe" torna infatti dal 19 al 23 giugno. Dopo lo straordinario successo della trasmissione Geo, andata in onda alcune settimane fa, che ha offerto magiche vedute di San Giovanni e dei suoi eventi, si avvicina sempre più il solstizio d’estate ed il principale evento marignanese, pronto ancora una volta a svelare segreti e magie. Quest’anno l’organizzazione ha programmato un’edizione tutta dedicata al tempo: i viaggi nel tempo, i riti antichi che si fanno nuovi, il passato che ritorna, il ciclo delle stagioni, l’attesa e la sorpresa, ma anche il tempo sospeso dell’arte e del teatro, saranno solo alcuni dei tanti scenari che caratterizzeranno “La Notte delle Streghe” per una nuova e imperdibile edizione. È proprio il caso di dirlo, sta scoccando l’ora delle streghe.

Individuate le date, la macchina organizzativa è già in marcia: giorno per giorno conosceremo più informazioni su mercato, animazioni, stand gastronomici e spettacoli di compagnie italiane e internazionali, così da far rivivere ancora una volta la magia ed le emozioni di questo imperdibile appuntamento. Presto verrà inoltre indetta la riunione tra le associazioni ed il tessuto sociale ed economico marignanese, così da avviare ufficialmente il percorso per la realizzazione dell’evento, momento condiviso con la comunità tutta.