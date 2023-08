San Giovanni fa il pieno, la prima festa dello sport inclusivo è un successo di pubblico e partecipazione

San Giovanni si conferma un territorio ricco di iniziative, proposte, ma anche di vivacità ed entusiasmo. L’estate marignanese si è contraddistinta da tantissimi eventi culturali, teatrali, letterari e di intrattenimento, tutti riusciti e partecipati grazie all’intraprendenza dell’associazionismo marignanese. Lo scorso sabato si è svolta la prima edizione della Festa dello Sport inclusivo, un evento particolarmente desiderato da Accademia Marignanese asd e da Davide Pacassoni odv.

Nel primo anniversario della scomparsa di Domenico Bianchi, fra i primi a lanciare questa iniziativa, le associazioni Accademia Marignanese asd e da Davide Pacassoni odv hanno proposto una serata di musica, intrattenimento ma anche di presentazione della preziosa e instancabile realtà sportiva presente a San Giovanni che spazia dal calcio, alla volley, alla danza, fino al basket, e all’equitazione e non solo. Già nella sua prima edizione, l’iniziativa ha riscosso dei numeri incredibili: 530 persone hanno partecipato alla cena di pesce, altri 100 hanno scelto le piade assortite. Sono stati serviti 75 chili di ravioli, 45 di gamberetti, 2.000 spiedini e 30 cguli di alici marinate, oltre a 30 chili di mazzancolle. Migliaia le persone presenti poi nella serata danzante a cura di Revolution Live Band.

Soddisfattissimi gli organizzatori, già al lavoro per la prossima edizione: “Tante persone, entusiasmo e partecipazione, ma anche tanta gioia e spensieratezza hanno contraddistinto questa serata che abbiamo molto atteso. Siamo davvero grati a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento e ci hanno accompagnato per tutta la fase di organizzazione. Non vediamo l’ora di replicare!”

Afferma l’amministrazione comunale: “L’entusiasmo di Accademia Marignanese e Davide Pacassoni è stato travolgente. Alcuni mesi di lavoro per intessere relazioni con le realtà sportive, ma anche commerciali del territorio che potessero sostenere e accompagnare l’iniziativa con dei risultati davvero importanti. Oltre 700 persone hanno potuto cenare nella splendida Piazza Silvagni vestita a festa in clima davvero caldo in tutti i sensi, migliaia i presenti alla serata danzante che è stata entusiasmante. Lo staff dell’Accademia Marignanese ha realizzato piadina e un menu di pesce completo che ha sorpreso tutti i presenti. Davide Pacassoni odv con il suo entusiasmo ha raccolto prenotazioni e coinvolto tantissime persone. Non possiamo poi dimenticare la partecipazione di ArteDanza Romagna e Omag Mt che hanno presentato le novità della prossima stagione 2023/2024. E poi la terza edizione de Il Sogno di Claudia, la sfilata realizzata con gli abiti ideati da Claudia della Chiara e cuciti dalla sarta modellista Paola Nanni con la collaborazione di Regno di Fuori e Scuolinfesta, ma anche con la presenza di tantissimi giovani marignanesi e cattolichini che hanno sfilato con gli abiti di Claudia, ma anche con le borse realizzate durante i corsi di Associazione Pacassoni da ragazzi ed educatori. Durante la serata abiti e borse sono stati venduti ed il ricavato andrà a sostenere la neonata Consulta per i diritti, l’inclusione e le pari opportunità".

"Spumeggianti poi i ragazzi del centro estivo che hanno cantato il loro fantastico inno. Meravigliosa la presentazione di Diana Saponara, RegnodiFuori. E poi culmine della serata la Revolution Band che ha coinvolto un’intera piazza che ha cantato e ballato per due entusiasmanti ore. Emozionante per tutti la loro presenza in quanto marignanesi, hanno saputo coinvolgere con un repertorio entusiasmante e dei giovanissimi musicisti. Non possiamo che fare un plauso a chi ha creduto in questa iniziativa fin dal suo nascere, primo fra tutti il compianto Domenico Bianchi che abbiamo ricordato proprio sabato nell’anniversario della scomparsa, ma anche i tantissimi adulti, bambini e famiglie che hanno reso possibile una serata indimenticabile per tantissime persone. Grazie ai volontari che hanno organizzato, allestito, cucinato e disallestito con grande impegno e professionalità. Ancora una volta San Giovanni è stata capace di sorprendere ed emozionare e noi ci siamo davvero fatti travolgere”.