San Leo, la cooperativa di comunità dal presidente Mattarella

Alla vigilia del suo quarto compleanno, venerdì 21 luglio la cooperativa di comunità Fer-menti Leontine ha preso parte a Roma alla Assemblea annuale degli Enti soci di Federcasse, che si è tenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare il 140° anniversario della costituzione della prima Cassa Rurale.

La prima cooperativa di comunità costituta nella provincia di Rimini, infatti, è stata invitata in quanto selezionata tra i protagonisti del documentario “La forza dei sogni”, scritto e realizzato da Emilio Casalini è proiettato per la prima volta durante l’assemblea. Di fronte al pubblico dell’Auditorium parco della musica, intitolato ad Ennio Morricone (cittadino onorario di San Leo), sono così sfilate anche le immagine del forno di San Leo e della Bottega di San Leo, i primi due progetti realizzati dalla cooperativa grazie anche al sostegno della BCC del territorio, RivieraBanca.

“Oggi sempre piu persone si stanno appassionando alla nostra cooperativa di comunità e ci sostengono in tanti modi diretti o indiretti - racconta Marco Angeloni, presidente di Fer-menti Leontine -. Insieme cerchiamo di creare le basi per un modello virtuoso che trova nella relazione il suo punto centrale con l'obiettivo poi di contribuire a consolidare un modello economico locale sostenibile”.

A Roma erano presenti Samuele Nucci e Valentina Pozzi, due giovani soci-lavoratori e consiglieri della cooperativa di comunità, impegnati da aprile nella gestione quotidiana del mini-market di San Leo, servizio essenziale che era a rischio chiusura nella primavera del 2023.

I festeggiamenti per il quarto compleanno della cooperativa sono in programma lunedì 31 luglio, con un “Convivio d’Appennino” organizzato al belvedere di San Leo. Dalle 18 spazio a una riflessione a più voci sulle aree interne, con la ricercatrice Annalisa Spalazzi, il giornalista Luca Martinelli e Giovanni Teneggi, responsabile dello sviluppo delle cooperative di comunità per Confcooperative. A seguire una cena conviviale con piatti cucinati a partire dalle materie prime locali di aziende agricole socie della Fer-menti Leontine.