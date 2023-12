Sant'Agata trasformato nel paese del Natale, aumentano i tour operator in visita dal Nord Italia

Decine di migliaia di visitatori, in aumento rispetto al 2022, venuti da tutta Italia, anche grazie a molti gruppi organizzati da tour operator, quest’anno provenienti più dal Nord che dal Sud Italia. Grandissimo successo per la novità del robot di ghiaccio venuto dallo spazio, molto apprezzata la “Discesa dell’Angelo”, evento spettacolare che porta l’Angelo dalla torre civica a piazza Garibaldi, in collaborazione con Gruppo Grotte Pipistrelli Cai sezione di Terni.

“Il bilancio di questa 27esima edizione de ‘Il Paese del Natale’ è decisamente positivo – è il commento di Stefano Lidoni, orgoglioso presidente della Pro Loco che organizza la manifestazione, l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi –. Il tempo clemente ha sicuramente aiutato, il resto è frutto della sinergia vincente tra Pro loco, amministrazione comunale, le varie associazioni santagatesi (S. Agata calcio, Comitato beni culturali e storici, Giardino della Speranza) e il gruppo donne per gli addobbi natalizi”.

Ancora una volta il programma de “Il Paese del Natale” ha messo d’accordo grandi e piccini, con il suo riuscito mix di tradizione (idee regalo, artigianato artistico e decori, l’atmosfera fascinosa, gli spettacoli, la casa di Babbo Natale, la Regina delle Nevi) e di novità. In particolare - oltre all'aumento delle giornate di festa passate da quattro a cinque - lo spettacolo del robot di ghiaccio venuto dallo spazio, il circuito “Presepi da non perdere”, i laboratori (legno, ferro battuto, terracotta), Fata Boschetta.

Oltre 100 gli espositori, provenienti da tutto il BelPaese. “Grazie agli standisti che si sono prodigati per mettere a disposizione del pubblico le migliori proposte di idee regalo” prosegue Lidoni.

Domenica 17 dicembre è stato ospite un gruppo di persone affette da sordomutismo, oltre 100 venute da diverse parti d’Italia che hanno raggiunto il borgo in pulman, pulmini e auto. I volontari della Pro Loco li hanno accompagnati per l’intera giornata, portandoli a visitare il paese, Rocca Fregoso, il Teatro Mariani, il complesso di San Girolamo. Il gruppo si è intrattenuto fino alla fine della giornata, per seguire l’affascinante gran finale in piazza Garibaldi con gli spettacolari, attesissimi fuochi d’artificio.

“Forti di questo ennesimo bilancio positivo, auguriamo a tutti buone feste e diamo appuntamento al dicembre 2024 per un’edizione ancora più scintillante” è il saluto del presidente Lidoni.