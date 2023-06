Santarcangelo, inaugurato il restauro della Casamatta e di piazza Balacchi

Inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno, di fronte a un pubblico di alcune centinaia di persone il restauro di piazza Balacchi e della Casamatta sottostante, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e del presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, con la partecipazione straordinaria dell’arpista internazionale Agnese Contadini.



Ad aprire l’inaugurazione la sindaca Alice Parma, seguita degli architetti Patrizia Toscano e Annalisa Pozzi per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dal presidente Mauro Ioli per la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e da un rappresentante di Crédit Agricole Italia, enti sostenitori del progetto.



In aggiunta al discorso pronunciato durante l’inaugurazione, la sindaca Alice Parma sottolinea la rilevante valenza turistica del sito appena aperto al pubblico. “Oggi abbiamo inaugurato un luogo che non solo ci restituisce un pezzo di storia poco nota della nostra città, ma che arricchisce il patrimonio della città sotterranea affiancando quello già straordinario delle grotte, incrementando in modo significativo l’offerta turistica di Santarcangelo e il circuito di visite dello Iat”.



“Ancora una volta Santarcangelo dimostra il coraggio di valorizzare la bellezza – ha dichiarato il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad – riuscendo ad arricchire un’offerta turistica di livello internazionale, che per il futuro intendiamo collegare in modo più efficiente al capoluogo con il prolungamento del Metromare, destinato a raggiungere Santarcangelo dopo la Fiera di Rimini”.

“La Romagna colpita dall’alluvione si sta rialzando, per correre più veloce di prima restituendo bellezza ai territori – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini – perché oggi più che mai abbiamo bisogno della pacifica invasione dei turisti, italiani e stranieri. Anche per questo la Regione investe nella rigenerazione urbana, e continuerà sulla strada intrapresa con la nuova legge regionale sul commercio”.



Nel corso dell’intervento conclusivo, lo storico Alessandro Giovanardi ha annunciato la pubblicazione di un volume dedicato al Medioevo santarcangiolese, che uscirà nei prossimi mesi e sarà presentato in biblioteca Baldini.



Le prime visite guidate – condotte al termine degli interventi istituzionali dagli esperti di Phoenix Archeologia, che hanno curato il recupero del sito – hanno consentito ai presenti di scoprire le vestigia dell’antica porta di San Michele, principale accesso alla Santarcangelo medievale.



Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare, le visite proseguono domani (sabato 10) e domenica 11 giugno dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22, a cura della Pro Loco, con prenotazione al numero 0541/624270 o alla mail iat@comune.santarcangelo.rn.it.