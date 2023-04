Santarcangelo, proseguono i lavori di Hera sulla rete dell’acquedotto in viale Mazzini

Da martedì 11 aprile continuano gli interventi di Hera sulla rete acquedottistica, che si spostano dal tratto di via Mazzini compreso tra le vie Giordano Bruno e Cabina/IV Novembre a quello compreso tra queste ultime e la via Ugo Braschi/Emilia.



L’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, avrà una durata di circa due settimane: in caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo.



Dal momento che la tipologia di scavo non consentirà l’istituzione di un senso unico alternato, dalle ore 7 di martedì 11 fino alle ore 18 di venerdì 21 aprile il tratto di viale Mazzini compreso tra le vie Cabina/IV Novembre e Ugo Braschi/Emilia sarà chiuso al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi della ditta incaricata, quelli dei residenti e di soccorso.



Dall’11 al 21 aprile, inoltre, nei primi 30 metri delle vie Cabina e IV Novembre entrerà in vigore il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. L’isola ecologica presente nei pressi del civico 15 di viale Mazzini, sarà infine temporaneamente rimossa.



Richiederanno invece un’ulteriore settimana i lavori di Hera per la posa della condotta idrica su via Vecchia Emilia a Casale San Vito, nel tratto compreso tra le vie Soardi e Tosi: inizialmente previsto per venerdì 7, il termine dell’intervento è prorogato a sabato 15 aprile. Fino alla chiusura del cantiere, quindi, il tratto interessato dai lavori resterà chiuso al traffico veicolare.



L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.



Per informazioni sulle modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale è possibile consultare il sito internet: www.startromagna.it/infobus/.