Santuario delle Grazie, nominato dal vescovo il nuovo rettore. Altre novità in diverse parrocchie

Il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, a seguito dell’impossibilità dei Frati Francescani Minori di provvedere alla cura pastorale del Santuario delle Grazie di Covignano di Rimini, volendo garantire la continuità del prezioso servizio di questo luogo di preghiera e di celebrazioni, ha nominato don Giuseppe Giovanelli, già parroco di Nostra Signora di Fatima di Rivabella, quale nuovo Rettore del Santuario “Santa Maria delle Grazie” a Covignano.

Il Vescovo Nicolò esprime la sua profonda gratitudine alla comunità dei Francescani Minori per la dedizione che hanno profuso per secoli (dal 1356) nella cura di un Santuario così caro alla Chiesa riminese e punto di riferimento per tante persone della Diocesi.

Nato a Fossombrone il 16 giugno 1975 e ordinato presbitero per imposizione delle mani del Vescovo Mariano De Nicolò il 30 settembre 2000, don Giuseppe farà il suo “ingresso” alle Grazie domenica 29 ottobre alle ore 17,30. La partecipazione di tante persone a questa celebrazione sarà il segno del legame che unisce tutti a questo Santuario.

Don Gianluca Agostini, già parroco della parrocchia Santa Maria di Nazareth di Montalbano (San Giovanni in Marignano), viene nominato parroco della parrocchia Nostra Signora di Fatima di Rivabella. Nato a Rimini il 3 dicembre 1967, ordinato sacerdote il 26 settembre 1998 per imposizione delle mani del Vescovo Mariano De Nicolò, don Gianluca farà il suo “ingresso” nella chiesa di Rivabella domenica prossima 22 ottobre alle ore 10,30.

La cura della parrocchia Santa Maria di Nazareth di Montalbano (San Giovanni in Marignano) sarà affidata ai sacerdoti di Cattolica.

“Il Vescovo Nicolò esprime la sua gratitudine ai sacerdoti che hanno offerto la loro disponibilità per queste nuove responsabilità pastorali – dice il Vicario Generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri – certo che il Signore Gesù non farà mancare la sua presenza”.