Sbarcati i migranti della della nave Ong Life support, 5 portati a Rimini

Sono terminate alle 11 le operazioni di sbarco dei 71 migranti a bordo della nave Ong Life support al Terminal Crociere di Porto Corsini, a Ravenna, dove la nave è attraccata alle 8.45. Subito sono saliti a bordo i medici dell’Usmaf, il personale del 118 e della Croce Rossa Italiana per le prime visite e personale della Questura per gli adempimenti di rito. Tra i primi migranti a scendere dalla nave, un giovane per il quale si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti, poi i tre minori di cui uno accompagnato e l’unica donna a bordo.

Con mezzi della Croce Rossa Italiana i migranti sono stati poi trasferiti al Pala de Andrè per le ulteriori visite mediche da parte del personale dell’Ausl Romagna e per tutti gli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento e dei Servizi Sociali del Comune. Appena ultimate le visite e le procedure identificative il programma di trasferimento prevede la seguente ripartizione: 9 migranti a Forlì Cesena; 5 migranti a Rimini; 53 migranti a Bologna per la redistribuzione tra le restanti Provincia dell’Emilia Romagna (16 rimarranno a Bologna, 9 a Reggio Emilia, 5 a Ferrara, 11 a Modena, 7 a Parma e 5 a Piacenza) mentre in 4 rimarranno a Ravenna (3 minori e il fratello maggiorenne di uno di loro).

“Sta procedendo tutto secondo le previsioni – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – solo per una persona a bordo è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso per più approfonditi accertamenti. Nessun intoppo nelle operazioni di sbarco che si sono concluse senza alcuna criticità”.