Scappano all'alt della polizia, malviventi bloccati con droga e arnesi da scasso in auto

Rocambolesco inseguimento, nella serata di lunedì, lungo le strade dei Padulli da parte della Volanti della Questura di Rimini e della Polizia Stradale. Tutto è iniziato verso le 22.30 quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata nel controllo del territorio, ha notato una Lancia Ypsilon che procedeva a velocità sostenuta e gli ha intimato l'alt. Nonostante le segnalazioni, l'uomo al volante ha spinto sull'acceleratore dando il via a una corsa lungo la strada che si è conclusa solo quando la Volante è riuscita a bloccarla mentre sul posto sono arrivati i rinforzi. Nell'abitacolo sono stati trovati tre soggetti italiani di origini nomadi, un 42enne, un 35enne e un 22enne, tutti già noti alle forze dell'ordine, e gli accertamenti sul guidatore hanno permesso di scoprire che la patente gli era stata revocata lo scorso luglio.

Delle altre due persone a bordo, uno è stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso e 24 grammi di stupefacente mentre, il terzo, ha cercato di opporre resistenza al controllo. Al termine degli accertamenti, per il guidatore è scattata la denuncia per guida senza patente mentre, gli altri due, dovranno rispondere rispettivamente per i grimaldelli e la droga e per la resistenza. Non si esclude che si possa trattare di una banda specializzata nei furti negli appartamenti che, negli ultimi giorni, sta imperversando nel riminese.