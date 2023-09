Sceglie la Regina dell'Adriatico da oltre 60 anni, un nuovo turista fedele innamorato della città

Il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi si è recato all'Hotel Sorriso per consegnare l'attestato di turista fedele al signor Mauro Rossi, originario di Roma, che dal 1960 trascorre le sue vacanze a Cattolica. Una tradizione che è iniziata con i suoi genitori e che poi è continuata insieme alla moglie Paola e ai loro figli. "Cattolica, negli anni, è cambiata molto grazie ai tanti investimenti che sono stati fatti, una città che si è mantenuta bella nel tempo. Qua abbiamo visto crescere la nostra famiglia e anche quella dei proprietari dell'Hotel che ci hanno sempre fatti sentire a come a casa nostra. I servizi che troviamo sulla spiaggia ci fanno tornare ogni anno con la voglia di trascorrere 10 giorni di divertimento e spensieratezza".

"Un elemento ricorrente in tutte le premiazioni che ho fatto in questi due anni di mandato – sottolinea il vicesindaco Belluzzi - è la capacità della nostra città nel creare un rapporto molto forte con i turisti che ci scelgono per le loro vacanze. Cattolica diventa per loro come una seconda casa, con i figli e nipoti delle persone premiate che in molti casi continuano in questo rapporto stretto con la città decidendo da adulti di continuare a fare le vacanze qui. Gli apprezzamenti per come è stata sviluppata la città negli anni ci deve spingere a continuare a mettere in campo scelte sempre più innovative volte allo sviluppo del nostro tessuto turistico".