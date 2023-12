Schiaffi nel cuore della notte e rapporti sessuali sotto minaccia, marito violento in carcere

Urla, litigi e schiaffi nel cuore della notte. Ma nel passato, secondo quanto denunciato dalla vittima, anche rapporti sessuali sotto minaccia. A seguito di questi episodi gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e deferito in stato di libertà per il reato di violenza sessuale. L’ultimo fatto si è registrato lo scorso sabato (16 dicembre) quando attorno alle 6,45 è giunta una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, nella quale il richiedente segnalava di essere in lite con la propria moglie.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno prima preso contatti con il richiedente, il quale, visibilmente nervoso e in stato di alterazione a causa presumibilmente di un eccessivo consumo di bevande alcoliche, riferiva di aver litigato con la moglie, fornendo, però, versioni contrastanti circa il motivo della discussione. Successivamente gli agenti hanno deciso di sentire in merito a quanto accaduto la donna, la quale, notevolmente scossa, ha spiegato che nel cuore della notte il marito aveva fatto rientro presso la loro abitazione, iniziando a urlarle contro per motivi di gelosia.

La donna ha riferito che successivamente l’uomo, durante la discussione, ha cercato di prenderle dalle mani il telefono cellulare che la stessa stava utilizzando per filmare quanto stava accadendo. In tale frangente, il telefono sarebbe caduto dalle mani della donna, ma la registrazione è proseguita potendosi sentire così il rumore degli schiaffi, dai quali, nel corso del litigio, sarebbe stata colpita.

La donna ha riferito ai poliziotti di aver già sporto denuncia nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. A seguito di questo episodio, ha deciso di sporgere una ulteriore denuncia, in cui ha riferito che in diverse circostanze era stata costretta in passato forzatamente, tramite minaccia, ad avere rapporti sessuali.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.