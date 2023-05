School of Rimini, International Day alla scoperta delle diversità culturali e della cucina tradizionale

Sabato (13 maggio), alle ore 15, l'International School of Rimini ospiterà il suo primo International Day, un evento dedicato a celebrare e valorizzare le diversità culturali della Isr Community. Per ogni nazione presente nella scuola, ci sarà un tavolo dedicato dove saranno presenti dei manufatti, degli stuzzichini della cucina tradizionale e dei giochi per i bambini.

Si è deciso di estendere l'evento a tutti e offrire un'occasione alla cittadinanza di conoscere lo stimolante panorama culturale della comunità scolastica. Le diverse tradizioni, la gastronomia, la musica, le lingue e gli accenti possono diventare dei modi per avvicinarci e per comprendere l’importanza dell’interculturalità. Questo è un valore fondamentale.

All'International School of Rimini, gli studenti sono a contatto con culture diverse quotidianamente sia tra i compagni che tra il corpo docenti che arriva da diverse parti del mondo. Il programma, condotto interamente in lingua inglese,

permette di sviluppare lifelong learners che siano cittadini del mondo empatici e di vedute aperte, e che dispongano delle capacità necessarie a permettere loro di agire attivamente al fine di creare un mondo giusto e sostenibile.

L'International Day dell'Isr si terrà sabato, 13 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il campus di via Santa Chiara 40, Rimini.