Scintille dopo la partita di basket, scontri tra tifosi riminesi e imolesi

Ci sarebbero vecchie ruggini sportive dietro i tafferugli che, mercoledì sera, si sono verificati fuori dal Pala SGR di Santarcangelo fra i tifosi imolesi e una frangia di supporters riminesi, al termine della partita Andrea Costa Imola-Taranto, giocata dagli imolesi in campo neutro a causa de 2 turni di squalifica del Ruggi. Finito il match i tifosi del Rimini e quelli dell'Imola, una quarantina in tutto, hanno dato fuoco alle polveri accendendo dei fumogeni ma l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di disperdere i facinorosi prima che ci fossero seri problemi. Ad avere la peggio, tuttavia, sono stati i riminesi. Diverse auto in sosta sono state prese a calci sulla carrozzeria. Sono in corso le indagini per identificare i facinorosi.