Sconfitto dalla Sla a 61 anni, mondo del ciclismo in lutto. "Eri un 'gregario' sempre al fianco degli altri"

Il mondo dello sport romagnolo, e in particolare del ciclismo, è in lutto per la scomparsa di Davide Bertozzi, il noto ciclo-amatore è deceduto dopo aver combattuto la Sla, diagnosticata lo scorso anno. Classe 1962, 61 anni, era conosciutissimo tra i ciclisti amatoriali di tutta la provincia: appassionato di mountain bike e di gran fondo, nel 1996 aveva vinto la Medio Fondo della Nove Colli. Bertozzi viveva a Santarcangelo, tre figli, e correva per il Team del Capitano, società fondata e presieduta dal fratello Daniele. Oltre al suo impegno come ciclista, era anche in prima fila per organizzare manifestazioni e gare: a partire dal Gp Team del Capitano-trofeo Top Automazioni. E’ morto in ospedale, dove era ricoverato da diverso tempo. Solo lo scorso anno era andato in pensione.

A ricordarlo un bellissimo messaggio giunto proprio dal Team del Capitano. “Una tremenda notizia ci ha resi attoniti e profondamente rattristati, Davide Bertozzi (fratello del presidente Daniele Bertozzi) è venuto a mancare vittima della Sla, un male incurabile. Un grande atleta che si è districato tra irti sentieri in sella alla sua amata mountain bike e sui pedali della bici da strada su e giù solcando le lingue d'asfalto sui monti più alti alle granfondo. Sulle strade di casa ha mostrato quanto fosse attaccato alla bicicletta, arrivando per primo al traguardo, nel Mediofondo, della Nove Colli nel 1996”.

Classe 1962, non aveva perso la sua vena agonistica. “Lo scorso anno – ricorda la società -, è stato protagonista di una doppietta di circuiti Mtb. Allegro, giocoso, umile, un "gregario" che mai lesinava energie per gli altri. Il pensiero ora alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano”.

La sepoltura si terrà martedì (21 novembre), alle ore 15,30, nella chiesa di Sant’Ermete a Santarcangelo.