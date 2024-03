Scoperto al volante senza assicurazione innesca una folle corsa con la Municipale

A tradire il conducente di una Bmw Serie 1, poi identificato per un 26enne, è stato il sistema di telecamere installato alle porte di Villa Verucchio che ha rilevato come la vettura fosse sprovvista di copertura assicurativa e ha dato l'allarme a una pattuglia della Locale. Gli agenti si sono messi alla ricerca dell'auto e, dopo averla intercettata, hanno segnalato al guidatore di fermarsi. Per tutta risposta il giovane ha iniziato a pigiare sull'acceleratore dando così il via a un folle inseguimento sulla Marecchiese. Nonostante lampeggianti e sirene, la Bmw ha tentato di seminare la pattuglia zigzagato per le vie della frazione anche con sorpassi pericolosi nel centro della cittadina: ha svoltato a destra verso via Tenuta, percorso via F.lli Rosselli, via Di Vittorio, via Aldo Moro, via Banfi, di nuovo via Casale prendendo come detto contromano la rotatoria con via Provinciale Nord per poi proseguire lungo il Viale del Cimitero, fino ad arrivare alla propria abitazione.

Tallonato dalla Locale, alla fine il 26enne è stato fermato ed è iniziato il lungo verbale delle infrazioni commesse che, alla fine, gli è costato 19 punti della patente che, avendone solo 11, gli è stata revocata. Allo stesso tempo, all'improvvisato pilota è stata contestata la recidiva della guida di un’auto sprovvista di assicurazione. Alla fine il totale del verbale si è attestato a 2153 euro.

“Quanto accaduto conferma l’importanza e l’efficacia del sistema di videosorveglianza con telecamere di contesto e lettura targhe che abbiamo attivato e che andremo a completare e viene a ribadire l’ottimo operato quotidiano del corpo di agenti coordinati dal comandante Fabio Cenni. La recente riorganizzazione della Polizia Locale mirava proprio a garantire un maggior presidio del territorio, attuato con maggiori pattugliamenti e l’istituzione della Polizia di Prossimità che vede reparti mobili nelle frazioni in diversi giorni al mese” commenta l’assessore alla sicurezza del Comune di Verucchio Andrea Cardinali.