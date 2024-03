Scovato con 80 grammi di cocaina, giovane spacciatore finisce in manette

Si è conclusa con un paio di manette la carriera di un giovane spacciatore, un 18enne albanese, arrestato dai carabinieri con quasi un etto di stupefacenti. Il ragazzo stava viaggiando al volante di un'auto a noleggio quando è incappato in un controllo dei carabinieri della Stazione di Misano appostati nei pressi di San Giovanni in Marignano. Alla richiesta dei documenti il ragazzo è apparso subito nervoso e, una prima perquisizione, ha permesso di trovare un paio di dosi di marijuana e 9 di cocaina (per un perso complessivo di 14 grammi) nascoste in un pacchetto di gomme da masticare. Il comportamento sospettoso del 18enne ha spinto i militari dell'Arma a un ulteriore controllo nella sua abitazione di Gabicce Mare dove sono spuntati altri 80 grammi di "neve", il kit dello spacciatore e 3400 euro in contanti ritenuti il provento di spaccio. Il tutto è costato le manette al giovane che, al termine delle pratiche di rito, è stato trasferito nel carcere di Pesaro in attesa della convalida.