Dal 12 gennaio al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia riccionesi

Dal 12 al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per i bambini nati nel 2021 e residenti nel comune di Riccione per l’anno scolastico 2024-2025.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate online sul portale riccione.ecivis.it con credenziali Spid, Cie (carta d'identità elettronica), Cns (carta nazionale dei servizi).

Le domande di iscrizione per i bambini nati nel 2020 e 2019 saranno prese in esame solo in caso di posti disponibili nelle sezioni per fascia d’età a loro corrispondenti. Per i bambini provenienti da altri comuni le domande d’accesso saranno valutate solo dopo che saranno accolte le richieste dei residenti nel comune di Riccione. Contestualmente alla domanda di iscrizione è necessario provvedere anche all’iscrizione al servizio mensa sempre attraverso la piattaforma online.

I plessi riccionesi

Sono 6 le scuole dell’infanzia comunali a Riccione che costituiscono un sistema integrato, promosso e sostenuto dal coordinamento pedagogico comunale del settore Servizi alla Persona: Scuola Belvedere in via Abruzzi n. 40, Scuola Ceccarini in via Formia n. 2, Scuola Floreale in via Bergamo n. 1, Scuola Fontanelle in via Puglia n. 48, Scuola Mimosa in via Castrocaro n. 37 e Scuola Piombino in via Piombino n. 2. Alle scuole comunali si affiancano le scuole dell’infanzia statali Savioli (via Fucini, 20) e Bertazzoni (via Armellini, 5) e le scuole private paritarie San Giuseppe (corso Fratelli Cervi, 154), San Lorenzo (viale Santa Margherita Ligure, 1) e Domus Mariae (viale Tasso, 52).

Per le scuole statali l’iscrizione si effettua tramite modulo cartaceo disponibile presso le segreterie degli istituti e per le paritarie tramite i rispettivi siti web in base ai calendari comunicati dagli istituti.

Per informazioni riguardo le iscrizioni alle scuole comunali dell’infanzia è disponibile l’Ufficio iscrizioni e rette dei Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Riccione (via Flaminia, 41) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 17 (tel. 0541 428830).