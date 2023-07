ScuolaZoo party hits all'Aquafan di Riccione

Il compagno di classe di tutti gli studenti d’Italia, ScuolaZoo, è venuto in vacanza all’Aquafan di Riccione. Fino al 16 agosto ogni mercoledì, il media brand e tour operator più famoso tra i ragazzi, farà divertire il pubblico di Aquafan, in una delle location più importanti del parco acquatico: la mitica Walky Cup. La storica discoteca che ha ospitato e portato fortuna a giovani artisti emergenti, i quali, nel giro di qualche anno, si sono imposti sulla scena artistica nazionale. Basti soltanto pensare a Jovanotti e a Fiorello che proprio dal palco della Walky Cup hanno dato il via alle loro performance. Fiorello stesso ha esordito in televisione con DeeJay Beach Television e qualche tempo dopo due ragazzi di Mantova decisero di farsi chiamare 883.

Lo staff di ScuolaZoo ogni mercoledì farà divertire la GenZ in due ore di animazione, balli, dj set e raffica di sorprese. La mission di Aquafan e ScuolaZoo è la stessa: vivere i ragazzi e raccontare i loro sogni e bisogni, dando vita a contenuti ed esperienze ‘wow’ che uniscono e liberano il potenziale di ognuno. ScuolaZoo è oggi un media brand, una testata giornalistica, un rappresentante d'istituto, un diario, un tour operator che porta in vacanza migliaia di studenti ogni anno. Con 5 milioni di follower tra Instagram e TikTok e 1800 ambassador è la community di studenti più grande d'Italia.