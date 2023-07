Nuova sede unica per gli uffici comunali vicino alla Stazione, si lavora al concorso di progettazione

Una nuova sede unica per gli uffici comunali di Rimini, che andrà a sostituire la maggior parte degli attuali uffici amministrativi e tecnici della cinta urbana, ottimizzando la logistica degli spazi: è stato questo il tema al centro della Seconda Commissione Consiliare che si è tenuta venerdì, 14 luglio, alla presenza degli assessori Roberta Frisoni (Rigenerazione urbana) e Mattia Morolli (Opere pubbliche), in cui è stato illustrato un bilancio sui vantaggi riguardanti questa innovativa struttura comunale dove convoglieranno al suo interno molti degli uffici oggi decentrati sul territorio, allo scopo di 'avvicinare’ i diversi settori di competenza comunale, rendendoli più facilmente fruibili dalla cittadinanza e in dialogo tra loro.

Una sede la cui collocazione è stata inserita nell’area stazione su aree attualmente di proprietà di Sistemi Urbani, sulle quali si sta portando avanti insieme al gruppo Ferrovie dello Stato un più ampio processo di rigenerazione sia a mare che a monte della ferrovia, così come già deliberato nel Protocollo sottoscritto. Un Protocollo ora in fase di aggiornamento per definire alcuni ulteriori dettagli, tra cui l’individuazione della collocazione della sede nell’area tra la ferrovia e via Roma a ridosso del Parco Cervi al fine di creare insieme alla sede anche nuove dotazioni di sosta a servizio sia del mare che del centro storico. Con il gruppo Fs si sta lavorando anche per indire un concorso di progettazione per l’intera area al fine di raccogliere idee ed esperienze anche internazionali per accompagnare la rigenerazione urbana di un comparto così strategico per la città.

La nuova sede comunale metterebbe a sistema diversi uffici comunali, semplificando gli spostamenti e tutto quello che concerne la logistica, e determinando anche un notevole risparmio sulla cassa comunale (si pensi ad esempio al tema degli affitti) e un’importante modernizzazione degli ambienti.

Attraverso questo nuovo hub sede degli uffici comunali, la comunità riminese potrà contare su un contenitore unico dove rivolgersi, con relativi vantaggi in termini di efficienza e velocità di risposta. Molte delle sedi oggi diffuse, troveranno infatti un’unica casa che permetterà di connettere e di mettere meglio in relazione i servizi e le attività a capo dell’ente. Una sinergia, dunque, che garantirà dei benefici complessivi sia per quanto riguarda il capitolo della logistica, che quello finanziario, gestionale e di innovazione. Non da ultimo, c’è anche un tema ambientale e di risparmio energetico: l’edificio che ci si propone di realizzare sarebbe infatti caratterizzato da autosufficienza energetica, la quale non solo va a braccetto con la questione della sostenibilità, ma, allo stesso tempo, riguarda anche una questione di oculatezza delle spese.

“Una scelta, quella dell’hub unico, che non è contrapposta ma sinergica al decentramento in corso di alcune funzioni (es. anagrafe, vigili) in modo diffuso nella città. Rimini conta di un ricco patrimonio di strutture comunali (circa 350 unità), che pone al centro un tema di convergenza delle sedi allo scopo di agevolare la loro accessibilità - hanno detto gli Assessori Morolli e Frisoni -. I binari lungo i quali ci muoviamo come amministrazione locale sono principalmente due: da un lato l’ottimizzazione degli spazi e dall’altro lato il grande tema del decentramento accentramento finalizzato a valorizzare e dare il giusto riconoscimento a tutti i segmenti urbani e, al contempo, ad avvicinare i luoghi tra loro laddove possa costituire una facilitazione per la comunità”.