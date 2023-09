Segnali luminosi dei porti, la Regione stanzia i fondi per la manutenzione a Rimini e Cattolica

Stanziamento di risorse regionali pari a 120.000 euro a sostegno per l'illuminazione, la pulizia e la cura dei segnalamenti luminosi per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini.

Disco verde della commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro alla proposta della giunta di dedicare risorse a questi cinque porti regionali. Nello specifico Cattolica riceverà 24.000 euro, Cesenatico 24.000 euro, Comacchio 17.000 euro, Goro 5.400 euro e Rimini 48.000 euro.

"Assegniamo risorse per i porti regionali per interventi di manutenzione, illuminazione e cura del verde pubblico: al di là di queste risorse è importante inserire questa delibera all'interno di un quadro più complessivo di quanto la Regione ha fatto per i porti: nel 2022-2024 abbiamo stanziato quasi due milioni di euro per i dragaggi dei porti e nel 2022-2023 altri 5,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sui porti dell'Emilia-Romagna", spiega l'assessore ai Trasporti Andrea Corsini.

Nel 2023 sono oltre 72mila euro le risorse assegnate dalla Regione ai porti regionali di Rimini e Cattolica per contribuire alle spese per illuminazione e pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde. I porti regionali sono cinque lungo la costa adriatica: Goro, Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica. Con 120mila euro per l’anno 2023, di cui 72 mila appunto in provincia di Rimini, la Regione contribuisce alle spese di manutenzione e pulizia, ripartiti in base a quanto rendicontato nell’anno precedente. “Con il passaggio della delibera regionale in Commissione Territorio e ambiente, di cui sono Vicepresidente, le somme diventano ufficiali. Al Comune di Rimini spettano pertanto 48.424 euro, a quello di Cattolica 24.039” commenta Nadia Rossi. “Fondi per interventi importanti che si traducono in maggiori servizi e sicurezza, maggiore tranquillità per chi utilizza i nostri porti e maggiore possibilità di crescita non solo del settore turismo, ma anche di quelli commerciali connessi” conclude la consigliera dem.

“La Regione decide uno stanziamento di 120.000 euro che copre solo il 33% della spesa sostenuta dai porti di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, mentre la legge regionale 11/83 prevede che la spesa di gestione dei porti regionali sia a totale carico della Regione”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, obiettando il provvedimento della Giunta su cui è arrivato il disco verde della Commissione territorio e ambiente. In base alla proposta della Giunta il porto di Cattolica riceverà 24.000 euro, Cesenatico 24.000 euro, Comacchio 17.000 euro, Goro 5.400 euro e Rimini 48.000 euro. “La legge regionale – ha sdetto Facci - dice che questa tipologia di intervento per manutenzione, illuminazione e cura del verde dovrebbero essere a totale carico della Regione e i Comuni in cui si trovano questi porti non dovrebbero spendere nemmeno un euro. Dobbiamo quindi decidere – ha concluso Facci - se davvero crediamo nell’importanza dei porti regionali e del loro valore strategico nell’ambio delle comunicazioni e del traffico anche delle merci e livello regionale, supportando le comunità locali”.