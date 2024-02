Sei gli homeless morti a Rimini nel 2023. La consigliera Lisi: "Vanno trovate subito delle soluzioni"

Sono sei gli homeless morti a Rimini nel 2023, alcuni dei quali conosciuti dalle strutture di accoglienza riminesi. Non i primi due morti all'inizio dell'anno alle Befane, mentre il rumeno morto a maggio era conosciuto dalla Capanna di Betlemme. Dopo la dimissione ospedaliera nel 2019 è tornato in strada nell'area del Mercato coperto. L'ucraino morto a giugno frequentava la zona dell'Arco d'Augusto ed era da poco conosciuto sulla base di segnalazioni dei cittadini; la signora russa deceduta ad agosto era conosciuta e viveva con il compagno in roulotte. Infine la persona originaria di Bari morta a ottobre non era conosciuta. È Gloria Lisi del gruppo omonimo a chiedere conto, piccata, in consiglio comunale dell'impegno dell'amministrazione per i senzatetto, anche "quante ore dedica l'assessore a ricercare soluzioni", mentre fuori dall'Aula il collettivo Casa Madiba network e Adl Cobas Emilia-Romagna hanno organizzato un presidio di protesta per dire basta alle persone morte senza casa.

L'ex vicesindaca, con l'interrogazione, chiede in particolare al Comune più appartamenti per emergenza abitativa e housing first, oltre a un maggior coordinamento tra gli attori che si occupano di povertà estrema, e ai privati di destinare una quota delle cubature delle palazzine che costruiscono alla tematica. L'assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda replica precisando che non tutte le sei persone erano conosciute dai servizi e ricordando il suo impegno decennale sulla tematica. "Inspiegabilmente", aggiunge, durante i 10 anni di Lisi vicesindaco, dal 2011 al 2020, gli appartamenti per l'emergenza abitativa sono scesi da 80 a 33 e l'investimento da 514.000 euro a 165.000. (fonte: agenzia Dire)