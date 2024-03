Sempre ubriachi erano l'incubo del centro storico: scatta il divieto di frequentare i locali

Non potranno più frequentare per un anno i locali di Rimini i due 30enni che, sempre in preda ai fumi dell'alcol, erano diventati l'incubo del centro storico. Il Questore, infatti, ha emesso nei loro confronti un Daspo urbano dopo i ripetuti disordini che hanno provocato. In particolare, secondo le accuse, uno era stato arrestato per tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto aveva minacciato il cameriere con un cacciavite per poi aggredire gli agenti intervenuti per bloccarlo. Il secondo, invece, sempre in un locale della movida era stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere in quanto aveva brandito un coltello contro i titolari di una cantinetta. I due esagitati, se dovessero essere pizzicati dalle forze dell'ordine a continuare a frequentare i locali verranno punti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Durante i controlli del territorio, inoltre, il personale delle Volanti ha identificato un cittadino straniero che al momento dell'esibizione dei documenti ha presentato una carta d'identità romena sospetta. Gli accertamenti da parte degli operatori specializzati della Polizia di Frontiera hanno permesso di scoprire che si trattava di un falso e, l'uomo, è stato arrestato e processato per direttissima.