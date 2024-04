Sgomberata carovana di nomadi, stava per installare un campo abusivo

La Polizia Municipale di Santarcangelo, col supporto dei carabinieri della città clementina, è intervenuta per sgomberare una carovana di nomadi che aveva installato un campo abusivo. Il blitz delle forze dell'ordine è scattato in seguito alla segnalazione dei cittadini per la presenza di camper e roulotte accampati in via della Cooperazione nella zona artigianale tra il capoluogo e Santa Giustina. L'intervento delle divise ha portato all'identificazione dei presenti e all'emissione di 3 verbali, uno di diffida e due con sanzione amministrativa di 50 euro per violazione reiterata del Regolamento di Polizia locale in materia di divieto di campeggio su area pubblica, nei confronti dei conducenti dei mezzi. Quello di venerdì è il terzo intervento della Locale per lo stesso problema e si è concluso con l'allontanamento dei nomadi.