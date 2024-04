Si allontana dalla casa di cura, ritrovato a vagare pericolosamente sulla Statale

Provvidenziale intervento dei carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno salvato un 19enne, affetto da autismo, che vagava pericolosamente lungo la Statale 16. Il giovane, secondo quanto emerso, si era allontanato da una struttura protetta a cui era affidato per svolgere delle sedute giornaliere. Non trovandolo, il personale aveva dato l'allarme e sono iniziate le ricerche. Il 19enne, infatti, dopo aver scavalcato la recinzione si era diretto verso l'Adriatica dove un automobilista lo ha notato mentre camminava pericolosamente venendo sfiorato dai veicoli in corsa. E' stato l'uomo ad avvisare i carabinieri che, a loro volta, si sono precipitati sul posto ma all'arrivo delle pattuglie il ragazzo si era già allontanato. Le ricerche, tuttavia, hanno permesso di ritrovarlo poco dopo e grazie all'intervento dei militari dell'Arma il 19enne è stato soccorso in sicurezza riaffidandolo ai sanitari.