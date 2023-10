Si amplia la rete sostenibile della Cer Clorofilla dedicata al welfare aziendale

Le aziende della provincia di Rimini fanno squadra e si mettono in rete. Per abbattere i costi legati al consumo energetico, generando allo stesso tempo risorse economiche da destinare al miglioramento del welfare per i dipendenti.

E' questa la filosofia alla base della "CER Clorofilla", prima Comunità Energetica Rinnovabile in Italia dedicata al welfare aziendale, sviluppata da PlanGreen per il comparto produttivo di Raibano, che comprende industrie di Riccione e Coriano. Una Comunità che ora si allarga, coinvolgendo nel proprio progetto virtuoso una nuova azienda che andrà ad arricchire e implementare quanto già essere nella zona industriale al confine tra Riccione, Misano e Coriano.

E’ stato infatti siglato un accordo con Specialisti del Vivo, un'importante realtà con sede in via dell'Industria specializzata nell'importazione e commercializzazione di crostacei vivi e prodotti Ittici di qualità.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si occupano di sviluppare il welfare aziendale e l’adesione di Specialisti del Vivo conferma l’interesse su questo tema. Il nuovo membro genererà incentivo per la CER, e riceverà una parte di quanto generato, con il vincolo di utilizzo per i benefit ai dipendenti. In altre parole: Specialisti del Vivo potrà produrre del valore aggiunto semplicemente continuando a consumare. Un consumo che virtualmente viene in parte sopperito dalla produzione del fotovoltaico sul tetto di PlanGreen.

PlanGreen si occupa di efficientamento energetico offrendo analisi dei consumi, progetti di riqualificazione e rigenerazione, gestione dei processi operativi, monitoraggio del risparmio, condivisione del risparmio con il cliente.

Dal 2013 ad oggi si è occupata di interventi in 173 strutture generando un risparmio quantificato in 4milioni di euro all'anno, e portando alla riduzione annua di emissioni di Co2 pari a quelle prodotte da 267.145 alberi.

Negli anni PlanGreen ha saputo mettere al centro della propria attività un concetto fondamentale: la redditività dell'azienda è direttamente proporzionale alla crescita della qualità ambientale e del risparmio energetico delle imprese clienti e delle comunità locali.

A spiegare il percorso che ha portato all’accordo con Specialisti del Vivo è Paolo Pizzolante, Amministratore Delegato di PlanGreen. “Immaginate un’azienda con consumi energetici elevati ma poca o nessuna disponibilità di tetto. C’è però un’azienda vicina che ha un impianto con energia in eccesso. Se entrambe formano un CER, l’energia in eccesso viene valorizzata per il vicino, generando un incentivo statale per ogni kilowatt consumato in contemporanea alla produzione. Questo incentivo non è utilizzato a scopo di lucro, ma per accrescere i bonus dei dipendenti. Anche lo Stato ci guadagna, perché ogni kilowatt prodotto e consumato in loco, evita alla rete di distribuzione dello Stato di doverlo portare fino a li. E’ la cosiddetta generazione distribuita, che utilizza energia rinnovabile al 100% e porta le aziende verso la sostenibilità”.

Aggiunge Jacopo Migani, Presidente della CER Clorofilla: "Siamo molti felici per l'attenzione dimostrata verso il nostro progetto e per la possibilità di accrescere il valore della nostra rete grazie all'ingresso di un nuovo membro. L’adesione non comporta una fee di accesso, ma solo benefici, restituiti in percentuale sull’incentivo realmente generato. Le due realtà si scambieranno energia rinnovabile condividendo l’incentivo, che dedicheranno ai dipendenti, ad esempio mediante buoni pasto o altri benefit. La CER Clorofilla è nata in PlanGreen e i soci sono i collaboratori. Al momento utilizza l’energia prodotta dal fotovoltaico di PlanGreen, ma l’obiettivo è quello di accrescere la produzione con altri impianti, e il consumo diffuso mediante altri accordi come questo".

Afferma l’Amministratore Delegato di Specialisti del Vivo, Savino Luigi: “Noi di Specialisti del Vivo siamo sempre alla ricerca di innovazione per la nostra azienda sotto tutti gli aspetti, tra cui figura senza dubbio quello energetico, dato anche il particolare periodo storico ed economico che verte sempre più verso le risorse rinnovabili, unitamente alla maggiore consapevolezza che apporta innegabili e preziosi vantaggi per l’ambiente in cui viviamo e, come conseguenza diretta, per noi stessi. L’unione alla CER Clorofilla si è rivelata particolarmente favorevole, data la strettissima vicinanza fisica con Plangreen e la presenza all’interno delle nostre strutture di macchinari ad elevato consumo energetico, in attività costante per ogni singolo giorno dell’anno per garantire le migliori condizioni di stabulazione per i nostri crostacei e il mantenimento di una catena del freddo ineccepibile, fondamentale per la nostra piattaforma. Applicando la filosofia della CER la nostra situazione si dimostra quindi ottimale, con il consumo da parte nostra dell’energia accumulata dagli impianti fotovoltaici di Plangreen, consentendo così di generare in modo continuativo gli incentivi che costituiranno poi bonus per i dipendenti. La nostra azienda si è sempre dimostrata attenta alla questione del rispetto ambientale, mettendo in atto ogni qualvolta possibile le buone pratiche di pertinenza: l’adesione alla CER, a cui auguriamo una crescita pronta e costante, non poteva che essere accolta prontamente in modo più che positivo”.