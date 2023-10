Si cala dalle tubature del sistema di areazione per rubare in farmacia, scoperto dai Carabinieri

Utilizza le tubature del sistema di areazione per introdursi dentro alla farmacia. Ma viene scoperto all’interno dei locali dai Carabinieri. I fatti sono accaduti nella farmacia pubblica nella zona della “Colonnella” di Rimini. Nella notte tra giovedì e venerdì (13 ottobre), i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza un 25enne, di origine nordafricana, con l’accusa di aver tentato un furto all’interno della farmacia.

Nel corso di uno dei turni di controllo del territorio, attorno alle ore 2,30, la pattuglia dei militari, transitando per la pubblica via nella zona della “Colonnella” di Rimini, ha subito notato il sistema di allarme della farmacia comunale in funzione, nonché dei listelli di metallo piegati, a terra, e con le telecamere di sorveglianza danneggiate. I listelli erano quelli a protezione delle tubature di aerazione della farmacia stessa e, quindi, è subito apparso molto probabile ai Carabinieri che fosse in atto un furto ai danni dell’esercizio, attraverso l’utilizzo proprio del sistema di aerazione per introdursi dentro.

I militari hanno così deciso di entrare nel locale per approfondire cosa stesse accadendo e, proprio ispezionando l’interno, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane con in tasca due confezioni di medicamenti di libera vendita e dopo aver verosimilmente già messo a soqquadro gran parte degli scaffali.

Il ragazzo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del Giudizio direttissimo previsto durante le prossime ore.