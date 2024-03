Si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua con il rilascio delle tartarughe Tartufo e Torrone

Venerdì alle ore 11 in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua verranno rilasciate di fronte al Centro di Recupero le tartarughe Caretta caretta chiamate Torrone e Tartufo. Entrambi gli esemplari erano stati pescati accidentalmente al largo della nostra costa. Questo inverno ha visto un record di presenze di tartarughe marine al centro di Riccione soprattutto di dimensioni medio-grandi, e quindi di età adulta. Tartufo presenta un carapace lungo 46 centimetri mentre Torrone 63 centimetri.

Il momento del rilascio sarà preceduto da un incontro con una classe di giovani appassionati del mare della scuola primaria I.C G. Zavalloni di viale Catullo di Riccione con proiezione del cartone animato “AcquaTeam-Avventure in Mare: La Tartaruga e il Lamantino”, con protagonista proprio una Caretta caretta: questo momento conferma la collaborazione tra Fondazione Cetacea e i produttori del cartone animato in onda su Rai Yoyo: infatti proprio in occasione della giornata dell'acqua 19.35 su Rai YoYo, andrà in onda il nuovo episodio “AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione Galapagos”.