Si fingono sordomuti per chiedere offerte e intascarsi il denaro: scoperti dalla Polizia

Quattro Fogli di via obbligatorio sono stati adottati nella mattinata di venerdì nei confronti di quattro soggetti stranieri non residenti a Rimini, all’esito dei servizi di controllo del territorio potenziati in occasione delle esposizioni fieristiche, in particolare per la prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nello specifico, in un caso, in un padiglione allestito in occasione della Key Energy sono state individuate due persone, un uomo ed una donna, che fingendosi sordomute cercavano di ottenere del denaro sotto forma di “donazione” per una ipotetica associazione benefica che rappresentavano. Una volta accortisi di essere stati avvistati dagli operatori della Polizia di Stato, i due hanno tentato di allontanarsi velocemente, senza aderire alla richiesta di alt degli agenti.

Raggiunti immediatamente si è scoperto che, simulando di essere sordomuti e facendo leva sulla sensibilità delle persone, inducevano i visitatori a donare del denaro che in realtà veniva intascato da loro stessi. Altri due complici sono stati identificati in un altro padiglione fieristico dove effettuavano la medesima attività, truffando altre persone.

Infine, è stato prestato aiuto a un cittadino che stava rincorrendo il presunto autore del furto del proprio monopattino. La volante, immediatamente intervenuta, ha tratto in arresto il soggetto in questione per il reato di furto aggravato, riconsegnando il mezzo all’avente diritto.