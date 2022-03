Si masturba davanti a un locale frequentato da ragazzi, maniaco denunciato

È stato denunciato dalla Polizia Locale di Rimini, un sessantenne per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, che si era fermato con il suo autocarro in una area di servizio vicina ad un locale da ballo, molto frequentata dai ragazzi, era stato sorpreso dalla pattuglia nel suo veicolo mentre compiva atti osceni. Il fatto è avvenuto vicino ad una discoteca, nella notte di sabato scorso 24 febbraio, durante i controlli di pubblica sicurezza e i servizi mirati al contrasto di consumo di bevande alcoliche, che gli uomini in divisa e in borghese dei Distaccamento di Miramare e Centrale stavano facendo.