Lunedì 18 marzo al Museo Etnografico si riaccende la tradizione del Capodanno contadino. Quest'anno la festa di San Giuseppe offrirà anche l'occasione per aprire al pubblico un nuovo spazio di visita: il deposito dei Musei comunali, ora accessibile grazie al progetto “Met. Collezioni e tradizioni per tutti”, finanziato dal Pnrr e dedicato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive. “L’idea che ha dato vita al progetto era mostrare il museo dietro le quinte, rendendo disponibile per la prima volta il patrimonio mai esposto finora” sottolinea la sindaca Alice Parma. “Il nuovo spazio espositivo sarà pienamente inclusivo e accessibile a tutte e tutti, secondo una visione di cultura più attenta alle persone con disabilità e in grado di offrire, in generale, un’esperienza di fruizione più coinvolgente grazie a strumenti destinati a incrementare anche l’attività didattica con le scuole. In questo modo – conclude la sindaca – in attesa della conclusione dei lavori di restauro al corpo principale del museo, si completa la riqualificazione del magazzino avviata con l’intervento di street art dell'artista Gola Hundun”.



La serata prenderà il via alle ore 18 con l’apertura al del deposito dei Musei comunali, un nuovo spazio di visita in precedenza “nascosto” e ora accessibile, che coniuga la necessità di organizzazione la cura dei materiali non esposti dei musei e la loro fruizione da parte del pubblico, attraverso lingue e approcci adatti alle diverse esigenze delle persone. Le vetrate del deposito che si affacciano sul parco del giardino del museo, pensate come ulteriore spazio espositivo, ospiteranno nei mesi di marzo e aprile una mostra dedicata al mestiere del falegname, che ha proprio in San Giuseppe il suo protettore. Da aprile a novembre, inoltre, il deposito sarà visitabile ogni seconda domenica del mese e su richiesta in altre date, con accompagnamento degli operatori dei musei. Alle 18,30 comincia la festa vera e propria – l’ingresso è gratuito – con l’accensione del braciere di San Giuseppe accompagnata dal sottofondo dei trattori Landini che daranno il via al djset di Stereo:Fonica, il tutto in compagnia di un buon aperitivo offerto in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo.