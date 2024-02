Si rifiutano di servirgli un alcolico, autista in servizio si trasforma in leone da tastiera e viene condannato

A scatenare l'ira ingiustificata dell'autista di un bus è stato il rifiuto del ristoratore di servirgli delle bevande alcoliche e, questo, ha trasformato il cliente in un "leone da tastiera" pubblicando una serie di recensioni negative e diffamatorie sul locale che gli sono costate una condanna a due mesi, pena sospesa, per diffamazione tramutata in un’ammenda di 6mila euro. La vicenda ha avuto come teatro l'Artrov, il ristorante all'ombra del grattacielo di Rimini, dove l'autista si era recato in pausa pranzo durante il servizio in virtù di una convenzione tra l'azienda per cui lavora e il locale. Convenzione che, tra le altre cose, non comprende bevande alcoliche ma l'uomo ha preteso spritz e birra. Al rifiuto da parte del ristoratore i toni si sono scaldati e, dalle minacce, l'autista è poi passato alle vie di fatto. Attraverso dei nickname quest'ultimo ha iniziato a pubblicare sul web recensioni diffamanti nei confronti dell'Artrov tanto che, alla fine, il proprietario non ha potuto far altro che sporgere denuncia alla Polizia Postale. Per gli investigatori del web è stato facile risalire fino all'autore dei post che, una volta identificato, è finito a processo e condannato.

