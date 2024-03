Si scatena la rissa nel locale, transessuale ferisce l'avversario con un paio di forbici

Notte turbolenta in un locale di Riccione dove, tra giovedì e venerdì, si è scatenata una rissa che ha visto un 43enne finire in pronto soccorso dopo essere stato ferito con un paio di forbici. Secondo quanto ricostruito, ad accendere la miccia sarebbe stato il troppo alcol ingurgitato dai clienti e verso le 23 la situazione è iniziata a sfuggire di mano. Nel locale di viale Dante, nei pressi di piazzale Azzarita, sono iniziati a volare bicchieri ed insulti. In particolare il ferito, di origini albanesi, avrebbe preso di mira una transessuale che stanca delle offese e a sua volta su di giri ha aggredito il 43enne armata con un paio di forbici. I fendenti hanno raggiunto l'avversario al corpo e alla testa facendolo crollare a terra e, mentre dal locale partiva l'allarme che ha fatto accorrere carabinieri e ambulanza del 118, la transessuale è scappata facendo perdere le proprie tracce.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

All'arrivo dei militari dell'Arma e dei sanitari, questi ultimi si sono occupati del ferito che è stato portato in ospedale per le cure del caso. Le lame, tuttavia, non avrebbero provocato gravi ferite e l'albanese non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, invece, hanno cercato faticosamente di ricostruire quanto accaduto. Attualmente gli inquirenti sono alla ricerca della transessuale che avrebbe colpito il 43enne per vagliare la sua posizione.