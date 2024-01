Sicurezza nelle città, oltre 2,3 milioni di euro dalla Regione. Nel Riminese finanziati tre progetti

Progetti che puntano a migliorare l’illuminazione pubblica nelle città, ad aumentare gli impianti di videosorveglianza e gli street tutor. Ma anche misure di rigenerazione urbana, animazioni socioculturali e sportive, assistenza e affiancamento dei giovani, nonché attività di mediazione sociale e comunitaria. Tutto questo attraverso 23 “Accordi di sicurezza territoriali” che la Regione Emilia-Romagna - stanziando oltre 2,3 milioni di euro - ha siglato nel 2023 con 20 Comuni e 3 Unioni comunali, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle città emiliano-romagnole prevenendo attività criminose e superando le aree degradate.

“Il nostro impegno insieme agli enti locali per aumentare la sicurezza dei cittadini non si ferma, rispetto ovviamente alle nostre competenze - sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Un lavoro che affianca quello quotidiano di istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e le polizie locali, con l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo della qualità di vita delle persone all’interno delle loro comunità. Con questi accordi ci muoviamo in due direzioni precise: controllo e vigilanza del territorio da una parte e prevenzione dall’altra. Siamo convinti che investire anche su azioni concrete capaci di intervenire sulla relazione, attraverso l’ascolto e la mediazione, possa incidere in modo positivo sul tessuto sociale”.

Il filo rosso che accomuna i progetti è la prevenzione integrata, ovvero l’insieme di interventi diversi, dispiegati in modo adeguato e coordinato, che riguardano il recupero urbano, l’intervento di riqualificazione e fisico sui luoghi, la prevenzione sociale e comunitaria, il coinvolgimento attivo delle comunità, la mediazione dei conflitti, la promozione culturale e l’intervento sulle relazioni sociali. A questo si aggiunge la necessaria azione di controllo e vigilanza rispetto alla criminalità da parte delle polizie nazionali e locali.

In provincia di Rimini tre progetti

In provincia di Rimini vengono realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 304mila euro.

- Comune di Rimini – progetto “SI – curiAMO Rimini! – Progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipata del parco urbano Briolini di Rimini, per una città blu&verde sicura”. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nell'area del Parco Briolini di S. Giuliano di Rimini. Si prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi e degli elementi di arredo del Parco, combinati con il potenziamento del locale sistema di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica esistenti per aggiornare le tecnologie ormai obsolete ed estendere il controllo in zone attualmente sprovviste. Contestualmente alla riqualificazione e al potenziamento dei servizi, nell'area è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli “Street Tutor” con funzioni di controllo, monitoraggio e prevenzione sul territorio in un’azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi individuati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. L’intervento di prevenzione ambientale sarà accompagnato da momenti di progettazione partecipata nelle scuole e da azioni di animazione e presidio socioculturale del parco con il coinvolgimento di associazioni di volontariato operanti nel territorio. Il costo totale del progetto è di 165.000 euro e la Regione assicura un contributo di: 132mila euro.

- Comune di Cattolica - progetto “Riqualificazione e valorizzazione degli spazi destinati agli eventi e alla Movida, attraverso il potenziamento del sistema locale di videosorveglianza, l’utilizzo dei mediatori della convivenza c.d. Street Tutor e dei c.d. Educatori di Strada”. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di miglioramento della vivibilità e sicurezza del Centro Storico e aree limitrofe del Comune interessate dal fenomeno della mala movida. In particolare, viene consolidata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli “Street Tutor”. Il progetto prevede inoltre l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei tre principali palazzi comunali che si trovano nel centro: il Palazzo del Turismo, il Municipio e la sede della Polizia Locale che andranno ad integrare l’impianto comunale di videoprotezione territoriale. Sempre nelle aree interessate, sono previsti interventi di potenziamento della pubblica illuminazione e il rifacimento dei bagni pubblici situati nella Piazza Primo Maggio. Il progetto, infine, prevede il potenziamento del servizio di educativa di strada. Il costo totale del progetto è di 117.000 euro e la Regione assicura un contributo di: 92.000 euro.

- Comune di Bellaria Igea Marina – progetto “Gelso: il parco in cui vivo! Progetto di sicurezza diffusa del quartiere del Gelso a Bellaria Igea Marina”. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nel Parco del Gelso di Igea Marina interessato da fenomeni di disordine urbano. In particolare, si prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza che andranno ad integrare l’impianto comunale di videoprotezione, il potenziamento della pubblica illuminazione, la realizzazione di un campo da playground polivalente e la risistemazione e ammodernamento degli arredi. Il complessivo intervento di prevenzione ambientale sarà accompagnato dall’azione di educativa di strada indirizzata alle aggregazioni giovanili che frequentano il quartiere, da iniziative culturali e di sensibilizzazione nel parco del Gelso, estese anche ad approfondimenti in materia di sicurezza urbana. Il costo totale del progetto è di 100.000 euro e la Regione assicura un contributo di: 80.000 euro.