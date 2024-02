Fino all'8 marzo, nei luoghi di lavoro, assemblee sindacali contro violenza e molestie di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, Cgil, Cisl e Uil saranno nelle aziende fino all’8 marzo per una campagna di assemblee sindacali unitarie, contro tutte le forme di violenza e molestie di genere.

Da sempre Cgil, Cisl e Uil sono impegnate unitariamente per cercare di prevenire e contrastare tutte le forme di molestie e violenze di genere, ovunque esse si verifichino, tanto nel contesto famigliare che in quello dei luoghi di lavoro.

Ritenendo fondamentale agire sulla prevenzione, che può essere promossa principalmente sostenendo un netto cambiamento culturale, anche in provincia di Rimini come in tutta Italia sta partendo una campagna di assemblee tematiche nei luoghi di lavoro. Queste assemblee saranno volte a sensibilizzare le lavoratrici ed i lavoratori, per veicolare le buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle molestie di genere.

I centri antiviolenza e la Consigliera provinciale di parità Adriana Ventura nei luoghi di lavoro

Le assemblee sindacali saranno favorite in tutti i luoghi di lavoro ed in tal senso Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno già trasmesso alle associazioni datoriali la richiesta di favorire la campagna, anche autorizzando l'eventuale presenza delle Consigliere provinciali di parità e dei centri antiviolenza.