Giorgetti in tv a "Salotto blu": "La Bellaria del futuro? Turismo si, ma sempre più socialità e cultura"

Filippo Giorgetti, che si candida per un secondo mandato a sindaco, è stato intervistato da Mario Russomanno per Video Regione sulla Bellaria che immagina per il prossimo quinquennio."Dopo grandi crisi come quelle della pandemia, della guerra russo-ucraina e dell'alluvione - ha spiegato il primo cittadino - dobbiamo tutti sperare di potere lavorare a progetti di sviluppo. La sfida che attende la nostra comunità è quella di evolvere ulteriormente, anche attraverso la definizione di vocazioni diverse da quella balneare, che pur rimarrà volano economico fondamentale. Bellaria è ormai da tempo cittadina vivibile e attrattiva in qualsiasi stagione, è comunità solidale e non vuole lasciare indietro nessuna persona né alcuna componente sociale". La trasmissione andrà in onda mercoledì (27 marzo), alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre.