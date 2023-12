Singolare furto: i ladri si portano via anche gli addobbi di Natale, sparita l'installazione del bagnino

Ormai rubano di tutto. Non ha lasciato indifferenti il singolare furto avvenuto durante lo scorso fine settimana a Bellaria Igea Marina: qualcuno si è portato via persino gli addobbi natalizi. Il fatto si è registrato al bagno 23 bis e sul web si sono sommati centinaia di commenti da parte dei cittadini infuriati, tra incredulità e solidarietà nei confronti di chi ha subito il singolare furto. Il bagnino aveva allestito l’ingresso dello stabilimento, con del verde di abete e delle brillanti lucine. Ma dopo poche ore è sparito completamente tutto. Qualcuno, probabilmente nelle ore notturne, deve aver preso una scala per raggiungere l’installazione natalizia e ha portato via tutto l’addobbo. Sul web, dopo che è stata pubblicata la fotografia del prima e dopo furto, un fiume di commenti e di delusione. “Ho finito le parole”, scrive un utente. E ancora: “Siamo arrivati proprio in fondo. Ogni volta che si fa qualcosa di carino arriva sempre il fenomeno che rovina tutto”. E la gente ormai è esasperata: “Hanno rubato persino i fiori sulla tomba di mia madre, non mi sorprendo più di nulla”.