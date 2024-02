Sognando il palco dell'Ariston, Giovanni Cricca si esibirà alla piazza della Musica di Sanremo

Il suo sogno è quello di salire sul palco con gli artisti in gara. Per intanto sarà alla piazza della Musica di Sanremo. AudioCoop presenta: Giovanni Cricca in Cuore Verde, set acustico dell’ultimo ep di Natale prodotto da Materiali Musicali, organizzatore del Mei, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L’esibizione nel cuore di Sanremo del cantante riccionese è in programma nella giornata di giovedì (8 febbraio) a partire dalle 20,45. Il grande cuore di Giovanni Cricca, un ragazzo di Riccione che con umiltà, generosità e sacrificio sta realizzando un sogno, dopo le straordinarie esperienze di Deejay On Stage e della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi ora ha di fronte la prova più grande e ambiziosa, far conoscere la sua musica in tutto il mondo, con i suoi progetti artistici e i suoi concerti.