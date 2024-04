Sole, pubblico e spettacolo per il debutto della Formula E a Misano

Sole, pubblico e spettacolo. Il Misano E-Prix ha mantenuto la promessa, quella di garantire una prima giornata emozionante con le monoposto elettriche protagoniste di centinaia di sorpassi nei 28 giri di gara 1 e il contorno di iniziative programmate in un paddock festoso. Alla fine l’ha spuntata Antonio Felix Da Costa (Tag Heuer Porsche Formula E Team) che è il sesto vincitore diverso della decima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Alle sue spalle Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) e Jake Dennis (Andretti Formula E). Domani alle 15.00 gara 2 e in mattinata dalle 10.20 le prove ufficiali.

Ha infiammato il pubblico dell’Allianz Fan Village Rose Villain, attesa protagonista del concerto live di questo pomeriggio. Prima di lei, a salire sul palco, era stato l’artista riminese Federico Baroni che introdurrà anche il live di domani di Bradley Simpson, frontman della band The Vamps che sta raccogliendo successo anche nella nuova esperienza da solista. Non solo i concerti, ma tutte le attrazioni del Fan Village hanno registrato grandi apprezzamenti. Tra un’attività e l’altra in pista, il pubblico si è divertito a testare le proprie abilità nella Gaming Arena, al volante di kart elettrici e ha potuto rilassarsi nell’Electric Beach.

Sono stati i piloti del team ABT Cupra Nico Müller e Lucas Di Grassi, insieme ai motociclisti Niccolò Antonelli, Luca Bernardi, Alex De Angelis e Michele Pirro e ad una icona del tennis come Corrado Barazzutti i primi a calcare i nuovi campi da padel della MWC Padel Arena. A cimentarsi nelle divertenti sfide anche i vertici di Formula E e del Misano World Circuit e alcuni giornalisti. La MWC Padel Arena è l’ultima novità del Misano World Circuit che, con i due nuovi campi da padel, aumenta il ventaglio delle esperienze possibili al suo interno, esprimendo al massimo livello la sua polifunzionalità. L’iniziativa ha trovato il pieno appoggio da parte di Cupra, già main sponsor di uno dei principali circuiti internazionali di padel, e di Sport Valley ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con Gimpadel, punto di riferimento nella produzione e montaggio di campi da padel, con il quale è nato un accordo che andrà oltre il weekend del Misano E-Prix. Dalle prossime settimane, infatti, la struttura sarà aperta al pubblico, rafforzando ulteriormente la connessione tra circuito e territorio.

Oggi a Misano World Circuit anche i vincitori di un concorso promosso in Germania in collaborazione con APT Servizi, l’agenzia di promozione turistica dell’Emilia-Romagna, che ha visto coinvolto il Münchner Merkur, quotidiano della Baviera. Agli otto vincitori è stata riservata la possibilità di assistere al Misano E-Prix. In mattinata alcuni di loro hanno anche visitato la palazzina del management di Misano World Circuit, accolti dalla responsabile Ufficio Commerciale Simona Costantini.

Anche domani, per raggiungere comodamente ed in maniera ecologica il circuito, sarà disponibile un servizio di navetta gratuito, svolto da Start Romagna con un mezzo a metano che, partendo dalla stazione Ferroviaria di Riccione, arriverà a Misano World Circuit. Prima corsa da Riccione alle 7:30, l’ultima dal circuito alle 18:40. Orari, frequenze e fermate intermedie sono disponibili sull’App MWC e sul sito web del circuito (https://www.misanocircuit.com/calendario-eventi/fiaformulae/).