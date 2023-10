Sorpreso a rubare capi d'abbigliamento nel centro commerciale

Si aggirava tra gli scaffali dei negozi del centro commerciale "Le Befane" di Rimini con l'intento di rubare la merce esposta il ladro che, nel pomeriggio di sabato scorso, è stato arrestato dalla polizia. Il malvivente, uno straniero irregolare in Italia, era stato notato dal personale della vigilanza che lo aveva poi sorpreso nascondersi in un camerino di prova e armato di tenaglie rimuovere le placche antitaccheggio dalla merce e quindi nasconderla nello zaino. Il ladro è stato quindi fermato e chiesto l'intervento delle Volanti con gli agenti che, arrivati sul posto, hanno perquisito il malvivente trovandolo in possesso di una felpa e un pacco di calze appena rubati. Lo straniero è stato quindi arrestato e, nella giornata di lunedì, processato per direttissima.